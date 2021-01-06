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Это интересно 06.01.2021 13:31

Вознаграждение главы Apple Кука выросло за год на 40%

Финансовые показатели Apple Inc.в прошедшем финансовом году превзошли внутренние цели компании, что позволило ей увеличить бонусные выплаты топ-менеджерам.

Денежное вознаграждение главного исполнительного директора Apple Тима Кука за 2020 фингод, завершившийся в сентябре, выросло на 40%, до $10,7 млн, свидетельствуют документы, направленные Apple в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). В 2019 фингоду сумма вознаграждения Кука уменьшилась на 36%, поскольку показатели прибыли и выручки Apple снизились.

По итогам 2020 фингода, несмотря на пандемию коронавируса, прибыль Apple выросла на 3,9% благодаря скачку спроса на выпускаемые компанией ноутбуки и планшеты в условиях, когда множество людей по всему миру перешло на удаленную работу и дистанционное обучение. Капитализация Apple в 2020 году взлетела на 80% и превысила $2 трлн.

Кроме того, в минувшем году в собственность Кука перешли акции Apple общей стоимостью $281,9 млн, которые он получил с ограничениями в рамках долгосрочного пакета стимулирующих выплат, оформленного в 2011 году, когда он стал CEO Apple.

Новый план поощрения Кука, принятый в сентябре 2020 года, предусматривает передачу главе Apple акций, которые перейдут в его собственность в 2023-2025 гг. Это дает Куку стимул оставаться во главе компании в ближайшие годы, пишет The Wall Street Journal.

Кук, которому в настоящее время 60 лет, работает в Apple с 1998 года.

Зарплата Кука в прошедшем фингоду составила $3 млн, как и годом ранее. Компания также потратила за год $470,246 тыс. на обеспечение безопасности CEO и $432,564 тыс. на его авиаперелеты.

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Тэги: США, APPLE, КУК, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]