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Макроэкономика 06.01.2021 16:04

Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021г. до 3%

Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году до 3%, тогда как в начале октября он оценивал перспективы восстановления вдвое скромнее - в 1,5%.

Согласно январскому выпуску "Перспектив глобальной экономики" ВБ, оценки падения украинской экономики в этом году в 5,5% и ее роста на 3,1% в 2021 году сохранены на прежнем уровне.

Как сообщалось, Минэкономики Украины сохраняет оценку падения ВВП в 2020 году на 4,8% по итогам года и ожидает его роста на 4,6% в 2021 году.

Нацбанк Украины ранее ожидал спада экономики в минувшем году на 6%, однако ближе к концу году улучшил свои оценки, примерно, до 5%, прогнозируя восстановление в 2021 году на 4,2%. Обновленный макропрогноз НБУ огласит 21 января.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ВВП, ВБ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]