Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021г. до 3%

Всемирный банк повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году до 3%, тогда как в начале октября он оценивал перспективы восстановления вдвое скромнее - в 1,5%.
Согласно январскому выпуску "Перспектив глобальной экономики" ВБ, оценки падения украинской экономики в этом году в 5,5% и ее роста на 3,1% в 2021 году сохранены на прежнем уровне.
Как сообщалось, Минэкономики Украины сохраняет оценку падения ВВП в 2020 году на 4,8% по итогам года и ожидает его роста на 4,6% в 2021 году.
Нацбанк Украины ранее ожидал спада экономики в минувшем году на 6%, однако ближе к концу году улучшил свои оценки, примерно, до 5%, прогнозируя восстановление в 2021 году на 4,2%. Обновленный макропрогноз НБУ огласит 21 января.
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