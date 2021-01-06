Доходность десятилетних US Treasuries поднялась выше 1% впервые с марта

Доходность десятилетних казначейских облигаций США в среду поднялась выше 1%, что было отмечено впервые с марта.

По данным на 12:30 мск, доходность бумаг составляет 1,011% годовых по сравнению с 0,957% на закрытие рынка во вторник.

Процентная ставка 30-летних US Treasuries поднялась до 1,781%, максимума с марта, по сравнению с 1,71% накануне.

Рост доходностей долговых обязательств американского казначейства с рекордных минимумов, зафиксированных в прошлом году на фоне пандемии коронавируса, говорит о растущей уверенности инвесторов в перспективах американской экономики.

Повышению доходностей US Treasuries способствуют растущие ожидания, что демократам все же удастся получить контроль над Сенатом по итогам второго тура выборов в штате Джорджия, пишет The Wall Street Journal.

В среду стало известно, что кандидат от демократов Рафаэль Уорнок обошел конкурентку от республиканцев Келли Леффлер на выборах в Сенат в Джорджии. Близок к победе и второй кандидат от Демократической партии Джон Ософ. Демократам необходимо получить оба места, чтобы забрать у республиканцев контроль над Сенатом, который они удерживают с 2015 года.

Демократы уже имеют большинство в Палате представителей, и получение контроля еще и над Сенатом облегчит избранному президенту США Джо Байдену проведение его инициатив через Конгресс. Многие считают, что это будет означать увеличение расходов на поддержку экономики в условиях пандемии, а также реализацию других приоритетных для демократов проектов, в том числе, инфраструктурных.