Бывший экономический советник Трампа назначен вице-председателем IBM

Американский поставщик компьютерных услуг International Business MachinesCorp. (IBM) назначил вице-председателем бывшего экономического советника Белого дома Гэри Кона.

Как сообщается в пресс-релизе IBM, Кон также войдет в исполнительное руководство компании.

В компании отметили, что Кон будет работать с CEO Арвиндом Кришной и другими топ-менеджерами над рядом инициатив в таких отраслях, как развитие бизнеса, клиентские услуги и управление отношениями с клиентами.

"В качестве высокопоставленного руководителя IBM его (Кона- ИФ) знания в области технологий и трансформации бизнеса вместе с политическим опытом будут представлять уникальную ценность для наших клиентов и заинтересованных сторон на фоне того, как мы ускоряем реализацию нашей стратегии в области "облачных" и ИИ-технологий", - подчеркнул Кришна.

Кон возглавлял Национальный экономический совет при Белом доме с момента инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 года до апреля 2018 года. Он подал в отставку в марте 2018 года после того, как президент США ввел пошлины на импорт стали и алюминия, против которых выступал Кон.

До прихода в Белый дом Кон в 2006-2016 гг. являлся президентом и главным операционным директором Goldman Sachs Group Inc.

В данный момент он также занимает должность сопредседателя компании по целевым слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC) Cohn Robbins Holdings Corp., которая в сентябре провела IPO.

Как отмечает The Wall Street Journal, Кон присоединится к руководству IBM в тот момент, когда компания проводит значительную трансформацию после многолетних попыток вернуться к росту. За последние 10 лет IBM зафиксировала 30 квартальных снижений выручки.

В прошлом году IBM назначила главным исполнительным директором Арвинда Кришну, объявила о сокращении штата, а также о выделении сегмента услуг в области управляемой инфраструктуры в отдельную компанию.

Акции IBM дешевеют на 0,3% на предварительных торгах в среду.