Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0907 RUR   0.0229 GBR   2.3149 TRY   0.2301

Цена на нефть

05.01 $/bbl   WTI 49.93 2.31 Brent 53.60 2.51

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 06.01.2021 19:48

CoinDesk покупает провайдера криптовалютных индексов TradeBlock

CoinDesk Inc., ведущая в блокчейн-индустрии медиа-компания, покупает провайдера криптовалютных индексов TradeBlock Inc.

Ключевым продуктом TradeBlock является индекс XBX Bitcoin, который служит бенчмарком для криптовалютных бирж и инвестиционных фондов, инвестирующих в биткойн, включая Grayscale Bitcoin Trust.

Сумма сделки не раскрывается. Владельцем CoinDesk является Digital Currency Group (DCG), которая ранее уже инвестировала в TradeBlock, пишет Dow Jones.

Курс биткойна, тем временем, продолжает бить рекорды. В среду криптовалюта торгуется около $34 400 после подъема накануне выше отметки в $35 000.

В 2020 году стоимость биткойна взлетела почти в четыре раза благодаря возросшему интересу к криптовалютам со стороны крупных инвесторов. На этом фоне также повышается спрос на более продуманные и сложные способы оценки рынка.

Ранее S&P Dow Jones Indices, провайдер таких индексов как S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, объявила о планах запустить биткойновый индекс в 2021 году.

CoinDesk, основанная в 2013 году, с этого же года публикует собственный индекс биткойна, который является одним из наиболее известных бенчмарков на рынке криптовалют.

TradeBlock также была основана в 2013 году. На данный момент к индексам компании привязаны инвестиционные продукты общим объемом более $20 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, КРИПТОВАЛЮТЫ, ИНДЕКСЫ, СДЕЛКА


Похожие новости


Биткойн торгуется близко к рекорду благодаря новым инвесторам Биткойн упал ниже $8 тыс. по итогам наихудшей недели в 2019 году Хакеры похитили более $40 млн в результате взлома биржи криптовалют Binance Биткойн подскочил до максимума с ноября, превысил $5000 Капитализация рынка криптовалют опустилась ниже $200 млрд впервые в этом году Криптовалюты продолжают резкое падение, рынок потерял $50 млрд капитализации за 72 часа

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]