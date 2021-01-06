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СНГ 06.01.2021 17:24

Украинские воинские звания переведены на коды военных рангов НАТО - министр обороны

Министр обороны Украины Андрей Таран подписал указ о переводе украинских воинских званий на коды военных рангов НАТО по стандарту НАТО STANAG 2116, сообщает пресс-служба украинского военного ведомства в среду.

"Указанный Перечень устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих Вооруженных Сил Украины военным рангам НАТО. Это еще один шаг, обеспечивающий совместимость с вооруженными силами государств-членов", - цитирует Тарана пресс-служба.

По словам министра, подписанный приказ начинает евроатлантическую трансформацию существующей системы кадрового менеджмента на управление карьерой военнослужащих по воинским званиям. В свою очередь, это станет составной частью проекту Концепции военной кадровой политики Вооруженных сил Украины до 2025 года.

"Данные решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. Фактически, это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающую создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, рост и обеспечение", - отметил Таран.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ВСУ, ЗВАНИЯ, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]