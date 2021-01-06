Общее число заражений COVID-19 в Белоруссии превысило 204 тыс., суточный прирост увеличивается

Медики в Белоруссии за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 854 человек, общее число подтвержденных заражений COVID-19 в стране достигло 204 тыс. 958, сообщили в среду в белорусском Минздраве.
Накануне сообщалось о 1 тыс. 273 новых больных за сутки.
Число летальных исходов, связанных с COVID-19, увеличилось до 1 тыс. 480, за минувшие сутки в Белоруссии скончались еще девять человек "с рядом хронических заболеваний", у которых была выявлена коронавирусная инфекция.
С начала пандемии COVID-19 в республике выздоровели и выписаны 185 тыс. 394 пациента (+820 за сутки).
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