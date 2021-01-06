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Внутренняя политика 06.01.2021 16:20

Президент Азербайджана провел совещание посвященное итогам 2020 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду провел совещание посвященное итогам 2020 года, сообщает сайт главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СОВЕЩАНИЕ, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]