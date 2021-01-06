Премьер Украины поручил проверить информацию о подпольной вакцинации от Covid-19

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил правоохранительным органам и Минздраву проверить появившуюся в СМИ информацию о тайной вакцинации украинских политиков от Covid-19 и заявил о намерениях привиться за собственный счет после поступления официально зарегистрированной вакцины в украинские клиники.
"Поручил Минздраву и МВД проверить информацию, опубликованную в СМИ, о возможной подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения. И сразу сообщу свою позицию... Сам буду вакцинироваться за свой счет во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале в среду.
По его словам, сейчас Украина ожидает первую партию вакцин Sinovac Biotech в количестве 1,9 млн доз и сообщил, что руководство страны проводит переговоры с другими мировыми производителями вакцин, которые прошли клинические испытания. "Пока ни одна из вакцин не является сертифицированной в Украине. И уверен, ни один сознательный человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения", - написал премьер.
Шмыгаль также напомнил, что согласно плану, утвержденному Минздравом, первую партию вакцин на Украине получат врачи, "работающие на передовой борьбы с Covid-19".
Ранее на сайте "Обозреватель" вышел материал бизнесмена Михаила Бродского, в котором он утверждает, что ряд украинских представителей власти, в частности, некоторые народные депутаты и топ-чиновники, тайно вакцинировались от COVID-19 нелегально завезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer, заплатив за два укола по EUR2,5 тыс.
Эту информацию уже опроверг глава парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий ("Слуга народа"), он назвал ее фейком.
"Не вижу смысла даже комментировать этот бред. Я так понимаю, некоторые владельцы СМИ впервые за много лет празднуют Новый год в Украине, скучают и развлекаются, придумывая фейки. Когда в Украине официально появится вакцина - я сделаю прививку публично, чтобы собственным примером убедить украинцев, что это необходимо делать", - заявил Радуцкий в комментарии сайту "Сегодня".
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