Валютные резервы ЦБ Азербайджана в 2020г увеличились на 1,8%, в декабре снизились на 0,7%

Валютные резервы Центрального банка Азербайджана составляют $6 млрд 369,4 млн на 30 декабря 2020 года, отмечается в данных на сайте ЦБА.

На конец 2019 года валютные резервы ЦБА составляли $6 млрд 258 млн. Таким образом, в 2020 году валютные резервы Центробанка увеличились на 1,8%, передает "Интерфакс-Азербайджан".

При этом в декабре валютные резервы ЦБА сократились на 0,7% или на $42,1 млн.

Как сообщалось ранее, в 2019 году валютные резервы Центробанка увеличились на 11,2%.

Х.Насирзаде