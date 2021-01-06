В Азербайджане зафиксировано 799 случая COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 799 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 222,2 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 802 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 26 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2818.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 201,596 тыс. человек (+2 383 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 17 тыс. 786 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9,364 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 231,993 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
В Азербайджане возбуждено уголовное дело против армянских военнослужащих, сжегших тело азербайджанского военного
Президент Азербайджана провел совещание посвященное итогам 2020 года
Президент Азербайджана отмечает высокую роль христианской общины страны в победе за Карабах
CoinDesk покупает провайдера криптовалютных индексов TradeBlock
Денежная база в Азербайджане в 2020г увеличилась на 11,6%, в декабре - на 14,9%
В Азербайджане упразднен закон "Об условной финансовой единице"
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Премьер Украины поручил проверить информацию о подпольной вакцинации от Covid-19
Общее число заражений COVID-19 в Белоруссии превысило 204 тыс., суточный прирост увеличивается
Боррель приветствовал договоренность о нормализации отношений арабских стран Персидского залива
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению лицензий «Kaspersky»
NEQSOL Holding перечислил 1,2 миллиона манатов в Фонд “YAŞAT”
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз