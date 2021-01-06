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Здравоохранение 06.01.2021 16:40

В Азербайджане зафиксировано 799 случая COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 799 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 222,2 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 802 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 26 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2818.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 201,596 тыс. человек (+2 383 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 17 тыс. 786 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9,364 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 231,993 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]