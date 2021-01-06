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Дальнее зарубежье 06.01.2021 17:36

Демократ Ософ заявляет о победе на выборах в сенат США в Джорджии

Представитель Демократической партии Джон Ософ заявил в среду о победе на выборах в Сенат США от штата Джорджия, сообщает американский телеканал Fox News.

"Смиренно благодарю людей Джорджии за то, что избрали меня для службы в Сенате США. Я благодарю вас за доверие и веру", - сказал он, обращаясь к избирателям.

Между тем, подсчет голосов пока не закончен, и отрыв Ософа от представителя республиканцев Дэвида Пердью минимален: Ософ пока получает 50,2% голосов избирателей, Пердью - 48,8%.

Отмечается, что подсчет голосов в Джорджии может затянуться до пятницы.

Эти выборы принципиально важны, так как именно на них определится, сохранят ли республиканцы большинство в Сенате. Если им не удастся это сделать, Демократическая партия получит большинство в обеих палатах. Кроме того, 20 января, как ожидается, вступит в должность президент-демократ Джо Байден. При такой расстановке сил демократы смогут беспрепятственно продвигать многие свои инициативы, против которых выступают республиканцы.

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Тэги: США, ДЖОРДЖИЯ, ВЫБОРЫ, ДЕМОКРАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]