Демократ Ософ заявляет о победе на выборах в сенат США в Джорджии

Представитель Демократической партии Джон Ософ заявил в среду о победе на выборах в Сенат США от штата Джорджия, сообщает американский телеканал Fox News.
"Смиренно благодарю людей Джорджии за то, что избрали меня для службы в Сенате США. Я благодарю вас за доверие и веру", - сказал он, обращаясь к избирателям.
Между тем, подсчет голосов пока не закончен, и отрыв Ософа от представителя республиканцев Дэвида Пердью минимален: Ософ пока получает 50,2% голосов избирателей, Пердью - 48,8%.
Отмечается, что подсчет голосов в Джорджии может затянуться до пятницы.
Эти выборы принципиально важны, так как именно на них определится, сохранят ли республиканцы большинство в Сенате. Если им не удастся это сделать, Демократическая партия получит большинство в обеих палатах. Кроме того, 20 января, как ожидается, вступит в должность президент-демократ Джо Байден. При такой расстановке сил демократы смогут беспрепятственно продвигать многие свои инициативы, против которых выступают республиканцы.
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