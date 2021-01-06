Нефть дорожает после данных Минэнерго США о запасах, Brent - $54,22 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в среду после выхода еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду составляет $54,22 за баррель, что на $0,62 (1,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $50,31 за баррель, что на $0,38 (0,76%) выше уровня предыдущих торгов.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 8,01 млн баррелей - до 485,46 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

По итогам торгов во вторник нефтяные цены подскочили до максимума с февраля 2020 года, отмечает MarketWatch.

Товарные запасы бензина выросли на 4,52 млн баррелей и составили 241,08 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 6,39 млн баррелей, до 158,42 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,7 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 900 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,2 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о снижении запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,66 млн баррелей. По данным API, запасы бензина и дистиллятов выросли на 5,47 млн и 7,14 млн баррелей соответственно.

Поддержку котировкам также оказывает решение Саудовской Аравии о дополнительном снижении добычи в феврале-марте.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман во вторник сообщил, что Саудовская Аравия дополнительно снизит добычу в феврале и марте на 1 млн б/с. Официальная квота Саудовской Аравии по сокращению добычи в феврале и марте составляет 9,119 млн б/с. С учетом дополнительного сокращения добыча составит 8,125 млн б/с. Тем временем Россия и Казахстан планируют увеличить добычу.

Страны ОПЕК+ в ходе встречи во вторник договорились о постепенном увеличении нефтедобычи на 2 млн баррелей в сутки после марта, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак.