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Регион 07.01.2021 11:19

Путин заявляет о сохраняющейся террористической угрозе со стороны боевиков в Сирии

Террористическая угроза со стороны бандформирований в Сирии исходит до сих пор, заявил президент РФ Владимир Путин.

"До сих пор, несмотря на то, что профессиональные бандформирования (в Сирии) разгромлены, тем не менее, с тех территорий, которые ещё остаются под контролем террористов, угроза террористическая до сих пор исходит для нас именно оттуда", - сказал Путин в фильма "Без права на ошибку. рождественский визит в Дамаск", фрагмент которого был показан в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

По его словам, практика последних лет показала, что начало военной операции в Сирии было правильным решением.

"Мы тогда чувствовали, что нарастает угроза, террористическая угроза с территории Сирии, поскольку бандформирования захватили почти всю сирийскую территорию и укреплялись в Сирии", - отметил Путин.

Он добавил, что при принятии решений на сирийском направлении руководствовался, прежде всего, "не своими симпатиями и антипатиями, а интересами российского государства".

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СИРИЯ, ТЕРРОРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]