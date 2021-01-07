Конгресс США получил возражение против сертификации победы Байдена

Конгресс США получил возражение против сертификации победы демократа Джо Байдена на президентских выборах, и его обе палаты разошлись на дебаты.

"Возражение в письменном виде, подписанное членом Палаты представителей и сенатором, соответствует закону", - сказал на заседании вице-президент США Майк Пенс.

Теперь голосование по поданным возражениям пройдет отдельно в Палате представителей и Сенате. Для одобрения обращения нужно простое большинство. Но в Палате представителей большинство у демократов, и по этой причине, скорее всего, любая попытка оспорить результат выборов будет блокирована при голосовании.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. По итогам голосования коллегии выборщиков, демократ Джо Байден набрал необходимые для победы 270 голосов.

Однако действующий президент, республиканец Дональд Трамп не признал поражения. Он обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах. Ожидается, что подобные попытки юристов Трампа пересмотреть итоги выборов продолжатся и после сертификации итогов голосования в Конгрессе.

Завершающим этапом выборов президента США должна стать инаугурация президента, который 20 января приносит присягу и вступает в должность.