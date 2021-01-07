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Дальнее зарубежье 07.01.2021 10:48

Конгресс США получил возражение против сертификации победы Байдена

Конгресс США получил возражение против сертификации победы демократа Джо Байдена на президентских выборах, и его обе палаты разошлись на дебаты.

"Возражение в письменном виде, подписанное членом Палаты представителей и сенатором, соответствует закону", - сказал на заседании вице-президент США Майк Пенс.

Теперь голосование по поданным возражениям пройдет отдельно в Палате представителей и Сенате. Для одобрения обращения нужно простое большинство. Но в Палате представителей большинство у демократов, и по этой причине, скорее всего, любая попытка оспорить результат выборов будет блокирована при голосовании.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. По итогам голосования коллегии выборщиков, демократ Джо Байден набрал необходимые для победы 270 голосов.

Однако действующий президент, республиканец Дональд Трамп не признал поражения. Он обвинил демократов в мошенничестве и в том, что они "украли" у него победу. Он инициировал ряд судебных исков с целью добиться пересмотра результатов голосования в нескольких штатах. Ожидается, что подобные попытки юристов Трампа пересмотреть итоги выборов продолжатся и после сертификации итогов голосования в Конгрессе.

Завершающим этапом выборов президента США должна стать инаугурация президента, который 20 января приносит присягу и вступает в должность.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, США, ВОЗРАЖЕНИЕ, КОНГРЕСС, ВОЗРАЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]