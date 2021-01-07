В мире начали осуждать протесты в США

Политики и мировые лидеры в мире выступают с осуждением протестной акции в Вашингтоне.
В частности, глава МИД ФРГ Хейко Маас заявил в твиттере, что "Трамп и его сторонники должны наконец принять решение американских избирателей и перестать топтать демократию".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о недопустимости беспорядков, устроенных сторонниками президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.
"Шокирующие сцены в Вашингтоне. Результаты этих демократических выборов следует уважать", - написал глава Североатлантического альянса в твиттере вечером в среду.
Премьер Британии Борис Джонсон также заявил, что "позорные сцены" происходят сейчас в Конгрессе США.
"Соединенные Штаты выступают за демократию во всем мире, и сейчас жизненно важно, чтобы произошла мирная и упорядоченная передача власти", - написал он в твиттере.
В турецком внешнеполитическом ведомстве обеспокоены событиями в США.
"Анкара призывает все стороны в США к сдержанности и здравому смыслу. Уверены, что Соединенные Штаты преодолеют этот внутриполитический кризис", - отмечается в заявлении МИД Турции.
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