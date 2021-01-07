Конгрессмен-демократ намерена добиваться импичмента Трампа

Член палаты представителей от Демократической партии Ильхан Омар заявила, что будет добиваться объявления импичмента президенту США Дональду Трампу.
"Я готовлю пункты обвинения для импичмента. Дональд Трамп должен быть отстранен от власти...Мы не можем допустить, чтобы он оставался в Белом доме", - написала она в Твиттере.
Омар не объяснила, за что именно Трампа следует отстранять от власти.
Она опубликовала сообщение на фоне акции протеста сторонников Трампа, проходящей у здания конгресса.
Омар представляет леворадикальное крыло Демократической партии.
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