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Дальнее зарубежье 07.01.2021 10:28

Конгрессмен-демократ намерена добиваться импичмента Трампа

Член палаты представителей от Демократической партии Ильхан Омар заявила, что будет добиваться объявления импичмента президенту США Дональду Трампу.

"Я готовлю пункты обвинения для импичмента. Дональд Трамп должен быть отстранен от власти...Мы не можем допустить, чтобы он оставался в Белом доме", - написала она в Твиттере.

Омар не объяснила, за что именно Трампа следует отстранять от власти.

Она опубликовала сообщение на фоне акции протеста сторонников Трампа, проходящей у здания конгресса.

Омар представляет леворадикальное крыло Демократической партии.

20 января 2021 года, как ожидается, будет приведён к присяге избранный президент США Джо Байден.

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Тэги: США, ТРАМП, ИМПИЧМЕНТ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]