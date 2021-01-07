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Дальнее зарубежье 07.01.2021 11:08

Ворвавшимся в Конгресс США демонстрантам не удалось заполучить бюллетени с голосами выборщиков - сенатор

Прорвавшиеся в здание Конгресса США демонстранты не смогли добраться до бюллетеней, поданных выборщиками на выборах президента страны, сообщил сенатор-демократ Джефф Меркли.

"Мы смогли вывезти из сената бюллетени выборщиков. Если бы нашему персоналу не удалось это сделать, разбойники сожгли бы их", - написал он в своём твиттере.

Также сенатор опубликовал фотографию коробок со "спасёнными" бюллетенями.

Трамп и многие его сторонники считают, что на президентских выборах кандидат от демократов Джо Байден победил лишь благодаря масштабным фальсификациям.

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Тэги: США, ВЫБОРЫ, БЮЛЛЕТЕНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]