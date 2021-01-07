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Дальнее зарубежье 07.01.2021 09:53

Конгресс США очищен от демонстрантов - полиция

Правоохранительные органы полностью освободили от вторгшихся в здание Конгресса США демонстрантов - сторонников президента Трампа, сообщила полиция округа Колумбия.

Операция была завершена перед наступлением объявленного властями комендантского часа.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась в среду ввести комендантский час с 18:00 по местному времени (03:00 четверга) ввиду обострения ситуации на проходящей многотысячной демонстрации в поддержку президента Трампа у здания Конгресса США.

"Сегодня я распорядилась ввести комендантский час в Округе Колумбия с 18:00 по местному времени в среду, 6 января, до 06:00 утра четверга, 7 января", - написала Баузер в своем "Твиттере".

В среду толпы демонстрантов, поддерживающие президента Дональда Трампа, прорвались в здание Конгресса США.

В связи с этим и Сенат, и Палата представителей приостановили работу. Вице-президент США Майк Пенс был в экстренном порядке эвакуирован из здания.

В Конгрессе США в среду рассматривался вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года.

Тем временем Пентагон сообщил, что для поддержки правоохранительных сил по прекращению беспорядков в Вашингтоне мобилизовано около 1,1 тыс. резервистов Нацгвардии США.

Резервисты в основном будут задействованы для обеспечения комендантского часа, введенного в Вашингтоне в целях прекращения массовых беспорядков.

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Тэги: США, ВАШИНГТОН, КОНГРЕСС, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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