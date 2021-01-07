Конгресс США очищен от демонстрантов - полиция

Правоохранительные органы полностью освободили от вторгшихся в здание Конгресса США демонстрантов - сторонников президента Трампа, сообщила полиция округа Колумбия.
Операция была завершена перед наступлением объявленного властями комендантского часа.
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась в среду ввести комендантский час с 18:00 по местному времени (03:00 четверга) ввиду обострения ситуации на проходящей многотысячной демонстрации в поддержку президента Трампа у здания Конгресса США.
"Сегодня я распорядилась ввести комендантский час в Округе Колумбия с 18:00 по местному времени в среду, 6 января, до 06:00 утра четверга, 7 января", - написала Баузер в своем "Твиттере".
В среду толпы демонстрантов, поддерживающие президента Дональда Трампа, прорвались в здание Конгресса США.
В связи с этим и Сенат, и Палата представителей приостановили работу. Вице-президент США Майк Пенс был в экстренном порядке эвакуирован из здания.
В Конгрессе США в среду рассматривался вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года.
Тем временем Пентагон сообщил, что для поддержки правоохранительных сил по прекращению беспорядков в Вашингтоне мобилизовано около 1,1 тыс. резервистов Нацгвардии США.
Резервисты в основном будут задействованы для обеспечения комендантского часа, введенного в Вашингтоне в целях прекращения массовых беспорядков.
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