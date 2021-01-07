АИХ в 2021г получит из госбюджета 13 млн манатов

Азербайджанский инвестиционный холдинг (АИХ) получит из госбюджета 13 млн манатов для финансирования своей деятельности, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве финансов.
«В бюджете на 2021 год предусмотрено выделение АИХ 13 млн манатов», - отметили в Минфине.
Как сообщалось ранее, в первые три года расходы на деятельность АИХ будут формироваться за счет средств госбюджета. Кроме того, компании, которые находятся в управлении АИХ, будут перечислять холдингу 20% своей прибыли.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 7 августа 2020 года подписал указ о создании публичного юридического лица "Азербайджанский инвестиционный холдинг" (АИХ).
Уставный капитал АИХ составляет 10 млн манатов.
Цель создания холдинга - повышение экономической прозрачности и эффективности госкомпаний и предприятий с участием государства в капитале, повышение их конкурентоспособности, финансовое оздоровление и улучшение их устойчивости.
Председателем НС АИХ является премьер-министр Азербайджана Али Асадов, главой правления - Мятин Эйнуллаев.
А.Гусейнова
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