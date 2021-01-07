Акционеры СК A-Qroup в феврале обсудят итоги 2020г

Акционеры азербайджанской страховой компании "A-Qroup" на общем годовом собрании 19 февраля обсудят итоги деятельности в 2020 году, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

"Акционерам на заседании предстоит утвердить финансовую отчетность за 2020 год. Кроме этого, акционерам предстоит обсудить годовую отчетность за прошлый год", - отметили в компании.

ОАО A-Qroup действует на страховом рынке с 1996 года. Компания входит в число 15 ведущих СК страны по объему собираемых премий и производимых выплат. Уставный капитал равен 10 млн 5,25 тыс. манат.

А.Гусейнова