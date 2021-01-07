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Финансы 07.01.2021 10:02

Акционеры СК A-Qroup в феврале обсудят итоги 2020г

Акционеры азербайджанской страховой компании "A-Qroup" на общем годовом собрании 19 февраля обсудят итоги деятельности в 2020 году, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

"Акционерам на заседании предстоит утвердить финансовую отчетность за 2020 год. Кроме этого, акционерам предстоит обсудить годовую отчетность за прошлый год", - отметили в компании.

ОАО A-Qroup действует на страховом рынке с 1996 года. Компания входит в число 15 ведущих СК страны по объему собираемых премий и производимых выплат. Уставный капитал равен 10 млн 5,25 тыс. манат.

А.Гусейнова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: СТРАХОВЩИК, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]