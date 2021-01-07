ГФСЗ направит около 600 тыс. манатов на подготовку стратегии человеческих ресурсов

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Минтруда и соцзащиты населения направит около 600 тыс. манатов на подготовку документов по стратегии человеческих ресурсов и оказания методологических консалтинговых услуг в сфере обеспечения гражданского удовлетворения.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с этой целью подписаны два контракта с ООО «BİS CO».

Общая сумма контрактов составила 592,596 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков