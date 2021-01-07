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Инфраструктура и тендеры 07.01.2021 10:07

ГФСЗ направит около 600 тыс. манатов на подготовку стратегии человеческих ресурсов

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Минтруда и соцзащиты населения направит около 600 тыс. манатов на подготовку документов по стратегии человеческих ресурсов и оказания методологических консалтинговых услуг в сфере обеспечения гражданского удовлетворения.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с этой целью подписаны два контракта с ООО «BİS CO».

Общая сумма контрактов составила 592,596 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГФСЗ, КОНТРАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]