Число заражений COVID-19 в мире превысило 87 млн, число жертв -1,88 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро четверга достигло 87 млн 186 тыс. 540 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 883 тыс. 761 выздоровели более 60 млн человек.
В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 21 млн 229 тыс. 340 инфицированных COVID-19, зафиксировано 361 тыс. 113 летальных исхода, излечились более 12 млн человек.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев за истекшие сутки выросло до 10 млн 395 тыс. 278, число скончавшихся - до 150 тыс. 336, поправились более 10 млн человек.
Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 873 тыс. 830 заболевших, из них умерли 198 тыс.974 человека, вылечились более 7 млн.
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