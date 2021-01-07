Насилие не сможет победить волю народа - Трюдо о протестах в США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал к демократии в США.
"Канадцы глубоко встревожены и опечалены нападками на демократию в Соединенных Штатах, нашем ближайшем союзнике и соседе. Насилие никогда не сможет подавить волю народа. Демократия в США должна поддерживаться - и так будет", - написал Трюдо в своем твиттере.
В Конгрессе США в среду должны были приступить к специальной сессии, в ходе которой предполагалось утвердить результаты президентских выборов 2020 года. Однако процесс сертификации был сорван собравшимися у здания Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа. Они ворвались в зал заседаний Сената, силы правопорядка не смогли этому воспрепятствовать. В связи с этим и Сенат, и Палата представителей приостановили работу. Вице-президента США Майка Пенса эвакуировали из здания конгресса.
Для прекращения беспорядков в Вашингтоне привлечены силы Нацгвардии. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась в среду ввести комендантский час с 18:00 по местному времени (02:00 четверга мск).
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