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Дальнее зарубежье 07.01.2021 11:01

Более 50 человек арестовано в ходе беспорядков в Вашингтоне

В ходе беспорядков в Вашингтоне, организованных сторонниками президента Дональда Трампа в знак протеста против утверждения Конгрессом победы на президентских выборах Джо Байдена, было арестовано 52 человека, сообщила городская полиция.

На ночной пресс-конференции начальник столичного департамента полиции Роберт Конти заявил, что 47 из 52 арестов на сегодняшний день были связаны с нарушениями комендантского часа, веденного мэром Вашингтона Мюриэл Боузер, 26 из них были арестованы на территории Капитолия, куда протестующие ворвались, смяв кордоны полиции.

Нескольких арестовали по обвинению в ношении нелицензированного или запрещенного огнестрельного оружия.

Кроме того, по словам Конти, в штаб-квартирах национальных комитетов Республиканской и Демократической партий были обнаружены и обезврежены две самодельные бомбы, в холодильнике, находившимся в одном из автомобилей на территории Капитолия, были найдены бутылки с зажигательной смесью.

Как сообщалось, в ходе беспорядков в Вашингтоне погибли четыре человека.

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Тэги: США, СТОЛИЦА, БЕСПОРЯДКИ, АРЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]