В Грузии за сутки выявлено 1612 новых случаев заражения COVID-19, скончались 28 человек

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 1 тыс. 612 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 235 тыс. 491, сообщает в четверг грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 800 новых больных за сутки.

Число жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 2 тыс. 694 человек, за минувшие сутки скончались еще 28 человек.

Число выздоровевших составляет 223 тыс. 695 человек.