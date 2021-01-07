Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0958 RUR   0.023 GBR   2.3132 TRY   0.2327

Цена на нефть

05.01 $/bbl   WTI 49.93 2.31 Brent 53.60 2.51

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.01.2021 14:22

Меркель разозлилась из-за штурма Капитолия в Вашингтоне

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее разозлили события в Вашингтоне, где сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали здание Капитолия.

"Мы все видели тревожную картину штурма Конгресса прошлой ночью, эта картина меня разозлила и опечалила. Я уверена, что чувствую себя как большинство друзей США, миллионы людей, которые восхищаются американскими демократическими традициями", - заявила Меркель на пресс-конференции.

Она добавила: "Я глубоко сожалею, что президент Трамп не признавал своего поражения с ноября и подтвердил это вчера".

"Сомнения в исходе выборов были подогреты и создали атмосферу, которая сделала возможными события прошлой ночи", - отметила канцлер.

Конгресс США утвердил в четверг итоги голосования Коллегии выборщиков, подтвердив, таким образом, победу на президентских выборах Джо Байдена.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, ВАШИНГТОН, СОБЫТИЯ


Похожие новости


Меркель назвала 2020 год самым трудным за 15 лет пребывания на посту канцлера ФРГ Меркель добилась включения в антикризисный план ЕС 500 млн евро выплат для бывших территорий ГДР Коронавирус стал самым серьезным испытанием за всю историю Евросоюза - Меркель Меркель возвращается на работу после карантина Меркель ведет международные переговоры из дома Меркель сдала анализ на Covid-19, результат отрицательный

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]