Азербайджан рассчитывает к весне завершить все процедуры для заключения контракта с Masdar на строительство солнечной станции

Азербайджан рассчитывает до 1 марта 2021 года завершить все процедуры по заключению контракта с компанией «Masdar» (ОАЭ) на строительство солнечной станции, заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.
«Перед нами стоит задача увеличить долю установленной мощности по производству электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Азербайджане до 30%. С этой целью уже заключен контракт с саудовской компанией ACWA Power на строительство ветряной электростанции мощностью 240 мегаватт. Этот проект, который будет реализован за счет иностранных инвестиций, позволит нам экономить ежегодно 200 млн кубометров газа. Следующий проект в этом направлении - с компанией «Masdar» (ОАЭ) - и мы рассчитываем завершить все работы до 1 марта», - сказал Шахбазов на совещании с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, посвященном итогам 2020 года, передает «Интерфакс-Азербайджан».
Как сообщалось ранее, солнечная станция, которую построит Masdar, будет расположена в 75 км к юго-западу от Баку. Строительство станции займет порядка двух лет, инвестиции в проект оцениваются до $100 млн.
Шахбазов отметил, что Минэнерго в настоящее время работает над разработкой долгосрочной стратегии развития энергетического сектора Азербайджана.
«Кроме этого, в рамках совершенствования законодательства подготовлены 4 новых законопроекта», - добавил он.
Ранее сообщалось, что реализация проектов с участием ACWA Power и Masdar будет осуществляться по принципу build-own-operate (строительство - владение - эксплуатация). Суммарный объем инвестиций в реализацию этих проектов оценивается около $400 млн.
Реализация этих двух проектов позволит Азербайджану сэкономить ежегодно 300 млн кубометров газа, что составляет 10% от общего объёма голубого топлива, потребляемого населением страны ежегодно.
По данным Минэнерго, удельный вес установленной мощности по производству электроэнергии за счет ВИЭ в Азербайджане составляет 17% или 1,276 тыс. МВт, а фактический объем производства электроэнергии с учетом крупных ГЭС составил всего 7,9% по итогам 2019 года.
А.Азизов
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