Азербайджан откажется от обращения в международные суды, если компании, незаконно работавшие в Карабахе, возместят нанесенный ущерб – Алиев

Азербайджан может отказаться от обращения в международные суды, если иностранные компании, незаконно работавшие на азербайджанских оккупированных территориях в Карабахе, возместят нанесенный ущерб, заявил президент страны Ильхам Алиев.
«Незаконная эксплуатация там (на оккупированных территориях в Карабахе – ИФ) природных богатств неоспоримый факт. У нас имеются названия компаний. Должен сказать, что если эти компании, незаконно эксплуатирующие наши золотоносные и другие месторождения, не выплатят компенсацию, то этот вопрос будет передан в суд. После этого их бизнес будет практически остановлен. Поэтому перед ними стоит задача подсчитать стоимость золота и других природных ресурсов, которые они незаконно эксплуатировали, нанесенный ущерб, полученный доход и вернуть его нам. В этом случае мы можем не обращаться в международные суды», - заявил Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2020 года, передает «Интерфакс-Азербайджан».
Глава государства также отметил, что одной из сфер экономической деятельности на освобожденных территориях будет горнорудное дело. «У нас и в этой области есть опыт, и мы займемся этой деятельностью», - сказал Алиев.
В связи с этим, президент обратился к министру экономики Микаилу Джаббарову, чтобы тот проинформировал о планах по восстановлению экономической деятельности на освобожденных территориях.
Джаббаров сообщил, что подготовлена концепция по восстановлению и развитию освобожденных территорий. «Меры, которые предпримет государство для восстановления освобожденных территорий и развития экономического потенциала этих регионов, создадут основу для привлечения новых местных и иностранных инвестиций, особенно в ненефтяной сектор», - сказал министр.
По его словам, для обеспечения комплексного подхода к восстановлению и развитию освобожденных территорий, планируется проведение мероприятий в четыре этапа. «На начальном этапе - это решение вопросов управления и безопасности, инфраструктуры, а на следующих этапах - деятельность социальных служб, реконструкция и развитие экономики», - добавил Джаббаров.
Б.Рустамбеков
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