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Дальнее зарубежье 07.01.2021 15:58

Премьер Японии ввел режим ЧП в Токио в связи с ростом числа заражений коронавирусом

О введении режима чрезвычайного положения в Токио и трех прилегающих районах в связи с ростом числа заражений коронавирусом заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

Режим, который продлится с пятницы, 8 января, до 7 февраля, предусматривает закрытие ресторанов и баров не позднее 20:00. В заявлении премьер призывает население по возможности оставаться дома, избегать мест большого скопления людей. Штрафные санкции не запланированы.

В то же время, остаются открытыми торговые центры и школы, кинотеатрам, музеям и другим аналогичным учреждениям рекомендовано снизить посещаемость.

"Я уверен, что мы сможем преодолеть это, но я должен попросить всех вас потерпеть ограниченную жизнь еще некоторое время", - сказал Есихидэ Суга журналистам после обнародования заявления.

За последние сутки рост числа инфицированных COVID-19 в Токио достиг рекордной цифры - 2 тыс. 447.

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Тэги: ЯПОНИЯ, СТОЛИЦА, КОРОНАВИРУС, РЕЖИМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]