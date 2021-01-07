В Белоруссии за сутки выявлено 1838 случаев заражения COVID-19, 9 пациентов скончались

В Белоруссии по состоянию на 7 января зарегистрировано 206 тыс. 796 человек с положительным тестом на коронавирус, сообщили в Минздраве.

Прирост за последние сутки составил 1838 случаев против 1854 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 489 пациентов (на 6 января - 1480) с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

В Минздраве также сообщили, что с начала эпидемии в республике выздоровели и выписаны 188 тыс. 789 пациентов (на 6 января - 185 тыс. 394), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Суточный показатель составил 2 тыс. 395 пациентов.

За минувшие сутки выполнено 23 тыс. 733 теста. Всего в стране проведено 4 млн. 092 тыс. 580 тестов.