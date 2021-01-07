Азербайджан построит в Карабахе два международных аэропорта – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на освобожденных азербайджанских территориях в Карабахе планируется строительство двух международных аэропортов.

«По моему поручению ведется поиск площадки для строительства современного международного аэропорта в Лачинском или Кельбаджарском районах. Правда, рельеф там очень сложный, и почти вся территория гористая. Найти там подходящее место сложно, но сейчас ведутся исследования (...)», - сказал Алиев на совещании, посвященном итогам 2020 года.

По его словам, второй аэропорт будет построен в городе Физули. «Мною было дано поручение, строительство начнется в ближайшее время”, - отметил Алиев.

По мнению президента, строительство международных аэропортов в Карабахе крайне важно для развития этого региона Азербайджана, так как это позволит принимать самолеты любых типов. «Также это в будущем создаст благоприятные условия для развития как внутреннего, так и международного туризма. Наша авиакомпания AZAL должна серьезно поработать над вопросом организации международных рейсов, чтобы обеспечить авиаперевозки в некоторые из наших соседних стран сразу после открытия аэропорта в Физули», - подчеркнул президент.

Наряду с этим, в вопросе развития транспортной инфраструктуры Нагорного Карабаха президент отметил, что будут проложены автомобильные и железные дороги, часть проектов из которых уже стартовали.

«Реализация инфраструктурных проектов на этом участке уже началась. Первый проект - это дорога до города Шуша. Мы уже начали работу в этом направлении. Это очень сложный проект, рельеф очень сложный, а погода особенно сейчас не позволяет. Однако дорога Ахмадбейли-Алханлы-Физули-Шуша строится, и я думаю, что она будет построена раньше, чем планировалось», - подчеркнул Алиев.

Президент добавил, что началась реализация проектов строительства дорог из Тоганалы в Кельбаджар и Горадиз-Зангилан-Губадлы-Лачин.

«В некоторых местах дороги Тоганалы-Кельбаджар высота составляет 3,5 тыс. метров, поэтому в зимние месяцы пользоваться этой дорогой очень сложно. Из-за этого планируется строительство тоннелей, даны соответствующие инструкции, началась разработка проекта. В то же время было поручено построить дорогу из Горадиза в Зангилан, оттуда в Губадлы и оттуда в Лачинский район, ведутся подготовительные работы. (…) Таким образом, мы создадим дорожно-транспортную инфраструктуру с обеих сторон - от севера и юга до Лачинского и Кельбаджарского районов», - подчеркнул Алиев.

Х.Насирзаде