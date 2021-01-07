Азербайджан начал работы по восстановлению энергетической инфраструктуры в Карабахе – министр энергетики

Азербайджан приступил к восстановлению энергетической инфраструктуры на освобожденных территориях в Карабахе, сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

«Для решения этой задачи, прежде всего, необходимо провести оценку ущерба нанесенного энергетической инфраструктуре. В то же время, ОАО «Азеришыг» приступило к восстановлению энергетических объектов в Физулинском районе, городе Джабраил и поселке Гадрут. Также обеспечены электричеством пограничные заставы Джабраильского района», - сказал Шахбазов на совещании с участием президента Азербайджана, посвященного итогам 2020 года.

Министр также отметил, что продолжаются работы по созданию распределяющей электросети. «Согласно планам ОАО «Азерэнержи» в мае текущего года будет восстановлена подстанция «Шюкюрбейли» Физулинского района. Для этих целей ведется прокладка дополнительной высоковольтной линии электропередач и будет повышена мощность подстанции», - отметил он.

Шахбазов подчеркнул, что, кроме этого, ведется строительство двухцепной 110-киловольтной линии электропередач в Шуше, протяженностью 75 км. «На следующем этапе будет проложена новая ЛЭП протяженностью 308 км и построены новые подстанции, что позволит создать 110-киловольтную сеть в Физулинском, Зангиланском, Губадлинском, Лачинском, Шушинском, Агдамском и Кельбаджарском районах», - добавил он.

Касаясь газоснабжения освобожденных территорий, министр сообщил, что согласно программе, подготовленной SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНФАР), планируется строительство газовой магистрали, протяженностью 416 км.

Б.Рустамбеков