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Карабахский конфликт 07.01.2021 14:59

Азербайджан начал работы по восстановлению энергетической инфраструктуры в Карабахе – министр энергетики

Азербайджан приступил к восстановлению энергетической инфраструктуры на освобожденных территориях в Карабахе, сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

«Для решения этой задачи, прежде всего, необходимо провести оценку ущерба нанесенного энергетической инфраструктуре. В то же время, ОАО «Азеришыг» приступило к восстановлению энергетических объектов в Физулинском районе, городе Джабраил и поселке Гадрут. Также обеспечены электричеством пограничные заставы Джабраильского района», - сказал Шахбазов на совещании с участием президента Азербайджана, посвященного итогам 2020 года.

Министр также отметил, что продолжаются работы по созданию распределяющей электросети. «Согласно планам ОАО «Азерэнержи» в мае текущего года будет восстановлена подстанция «Шюкюрбейли» Физулинского района. Для этих целей ведется прокладка дополнительной высоковольтной линии электропередач и будет повышена мощность подстанции», - отметил он.

Шахбазов подчеркнул, что, кроме этого, ведется строительство двухцепной 110-киловольтной линии электропередач в Шуше, протяженностью 75 км. «На следующем этапе будет проложена новая ЛЭП протяженностью 308 км и построены новые подстанции, что позволит создать 110-киловольтную сеть в Физулинском, Зангиланском, Губадлинском, Лачинском, Шушинском, Агдамском и Кельбаджарском районах», - добавил он.

Касаясь газоснабжения освобожденных территорий, министр сообщил, что согласно программе, подготовленной SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНФАР), планируется строительство газовой магистрали, протяженностью 416 км.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАРАБАХ, ЭНЕРГЕТИКА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]