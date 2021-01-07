Азербайджан потенциал ВИЭ в Карабахе оценивает в 4,5 тыс. МВт – министр энергетики

Министерство энергетики Азербайджана приступило к созданию концепции «Зеленая зона» в Карабахе, сообщил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

«В этом направлении мы ведем обсуждения с Международным агентством возобновляемой энергии. По первичным оценкам, потенциал этих территорий в солнечной энергии составляют более 4 тыс. МВт, в ветряной – 500 МВт», - сказал Шахбазов на совещании с участием президента Азербайджана, посвященного итогам 2020 года, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Кроме того, начались работы по инвентаризации малых ГЭС. «Число малых ГЭС на этих территориях по первичным данным достигают 30, но большинство из них приведены в негодность. Мы уже приступили к восстановлению трех малых ГЭС», - сказал Шахбазов.

По его словам, также ведутся работы по привлечению иностранных инвесторов в проекты зеленой энергетики.

«Кроме того, завершение строительства ГЭС «Худаферин» и «Гыз галасы» в Джабраильском районе, окажет положительное влияние на энергоснабжение этих территорий», - добавил министр.

Б.Рустамбеков