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Карабахский конфликт 07.01.2021 15:25

В Шушу будет проложена железная дорога - президент Азербайджана

В Азербайджане начались проектные работы по строительству железной дороги из Физули в Шушу, заявил президент Ильхам Алиев.

«В настоящее время осуществляются проектные работы по строительству железной дороги Физули-Шуша. Старт этому проекту будет дан в этом году. Необходимо выделить финансовые средства, определить график работ. Необходимо построить железную дорогу, чтобы обеспечить легкий доступ к Шуше», - сказал Алиев на совещании, посвященном итогам 2020 года, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Алиев отметил, что эта желдорога будет сдана в эксплуатацию после возвращения граждан в Шушу.

Он также отметил, что параллельно проводятся работы по строительству железной дороги Горадиз-Физули.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ШУША, ЖЕЛДОРОГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]