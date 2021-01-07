В Шушу будет проложена железная дорога - президент Азербайджана

В Азербайджане начались проектные работы по строительству железной дороги из Физули в Шушу, заявил президент Ильхам Алиев.

«В настоящее время осуществляются проектные работы по строительству железной дороги Физули-Шуша. Старт этому проекту будет дан в этом году. Необходимо выделить финансовые средства, определить график работ. Необходимо построить железную дорогу, чтобы обеспечить легкий доступ к Шуше», - сказал Алиев на совещании, посвященном итогам 2020 года, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Алиев отметил, что эта желдорога будет сдана в эксплуатацию после возвращения граждан в Шушу.

Он также отметил, что параллельно проводятся работы по строительству железной дороги Горадиз-Физули.

Х.Насирзаде