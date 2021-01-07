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Дальнее зарубежье 07.01.2021 17:03

Архаичная электоральная система США не отвечает демократическим стандартам, стала причиной раскола в обществе - МИД РФ

В Москве считают акции протеста в Вашингтоне внутренним делом США, но отмечают раскол в американском обществе, вызванный архаичной электоральной системой Америки, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это внутренне дело США. При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы", - сказала Захарова журналистам.

По ее словам, это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США.

"Желаем дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Как сообщалось, накануне во время протестных акций в попытке добиться пересмотра итогов президентских выборов сторонники действующего президента Дональда Трампа, смяв кордоны полиции, ворвались в здание Капитолия, где проходило объединенное заседание обеих палат американского Конгресса, сертифицирующее результаты голосования Коллегии выборщиков, отдавшей победу демократу Джо Байдену.

Позднее конгрессмены сертифицировали результаты выборов, утвердив победу Байдена.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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