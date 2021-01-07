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Финансы 07.01.2021 15:46

НДЦ утвердил новый состав Наблюдательного совета

Национальный депозитарный центр (НДЦ) утвердил новый состав Наблюдательного совета (НС).

В сообщении центра отмечается, что согласно закону НС НДЦ состоит из 5 человек, включая двух представителей Центробанка Азербайджана, двух представителей самого центра и одного независимого члена.

«В состав НС вошли два представителя Центробанка – гендиректор Али Ахмедов (глава НС НДЦ) и начальник отдела контроля над рынком капитала Самир Исмайлов (заместитель главы НС НДЦ). Кроме этого, членами НС являются представитель инвесткомпании PASHA Capital Эльчин Мамедов и исполнительный директор инвесткомпании ABB Надир Бабазаде», - подчеркивается в сообщении.

А.Гусейнова

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Тэги: НДЦ, НС, СОСТАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]