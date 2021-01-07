Национальный депозитарный центр (НДЦ) утвердил новый состав Наблюдательного совета (НС).

В сообщении центра отмечается, что согласно закону НС НДЦ состоит из 5 человек, включая двух представителей Центробанка Азербайджана, двух представителей самого центра и одного независимого члена.

«В состав НС вошли два представителя Центробанка – гендиректор Али Ахмедов (глава НС НДЦ) и начальник отдела контроля над рынком капитала Самир Исмайлов (заместитель главы НС НДЦ). Кроме этого, членами НС являются представитель инвесткомпании PASHA Capital Эльчин Мамедов и исполнительный директор инвесткомпании ABB Надир Бабазаде», - подчеркивается в сообщении.

А.Гусейнова