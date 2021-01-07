События в Вашингтоне стали результатом лжи и презрения к демократии - президент Германии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал события в Вашингтоне и штурм Капитолия нападением на демократию и результатом лжи на высоком уровне.

"Сцены, которые мы наблюдали - результат лжи и еще большей лжи, разделения и презрения к демократии, ненависти и разжигания толпы, в том числе на самом высоком уровне", - говорится в распространенном политиком заявлении.

Он отметил, что нынешний момент - "это исторический поворотный момент для Соединенных Штатов и, одновременно, нападение на либеральную демократию в целом".

В то же время он подчеркнул: "Но я уверен, что американская демократия сильнее этой ненависти".

В том же ключе высказались многие мировые лидеры.

Как сообщалось, во время протестных акций в попытке добиться пересмотра итогов президентских выборов сторонники президента Дональда Трампа, смяв кордоны полиции, ворвались в здание Капитолия, где проходило объединенное заседание обеих палат американского Конгресса, сертифицирующее результаты голосования Коллегии выборщиков, отдавшей победу Джо Байдену.

Конгресс в результате утвердил результаты голосования, признав победу на выборах Джо Байдена.