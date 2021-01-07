За сутки в странах Балтии зафиксировано 4,8 тыс. случаев заражения коронавирусом

В странах Балтии за минувшие сутки зафиксировано 4 809 новых случаев коронавируса, из которых 2 331 в Литве, 1 374 - в Латвии и 1 104 - в Эстонии.
Департамент здоровья Эстонии в четверг сообщил, что за сутки было выявлено 1 104 новых случаев заболевания, что является самым высоким суточный приростом с начала пандемии. До этого наибольший показатель заболеваемости был зарегистрирован 30 декабря, когда было выявлено 968 инфицированных COVID-19.
Накануне сообщалось о 723 случаях коронавируса. С начала эпидемии в Эстонии было выявлено 31 751 случаев.
Скончались за сутки четыре человека, накануне сообщалось о трех скончавшихся (всего с начала эпидемии умерли 265 человек).
В Литве зафиксирован 2331 новый случай заражения коронавирусом, накануне сообщалось о 2 717 выявленных случаях заболевания, сообщил в четверг Департамент статистики республики.
За минувшие сутки выздоровели 2036 человек (всего выздоровело 86 тыс. 109 человек).
В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 154 тыс. 550 случаев заражения коронавирусом, 65 тыс. 730 человек все еще больны.
Скончались 30 человек с коронавирусом, накануне сообщалось о 27 летальных исходах (в целом в Литве скончались 2076 человек).
Спикер литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен на заседании старост парламентских фракций сообщила, что коронавирусом заразились еще три члена сейма.
Парламент со вторника переходит к удаленной работе.
В Латвии за сутки выявлено 1 374 новых случая COVID-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) республики.
Скончались 36 человек (всего умерло 790 пациентов). Накануне скончалось 27 человек с коронавирусом.
С начала пандемии в Латвии заболели 46 545 человек.
В Национальных вооруженных силах (НВС) Латвии COVID-19 в настоящее время обнаружен у 72 военных и гражданских лиц, а еще 93 военных и гражданских лица находятся в самоизоляции, сообщили агентству BNS в Министерстве обороны.
В министерстве отметили, что функции и боевые возможности НВС не затронуты. Состояние здоровья пациентов в министерстве не комментируют.
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