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Дальнее зарубежье 07.01.2021 16:16

Суд в Ираке выдал ордер на арест Трампа за убийство иранского военачальника Сулеймани

Судья следственного суда Багдада, которому поручено расследование убийства иранского военачальника Касема Сулеймани и заместителя лидера Народных мобилизационных сил Ирака Абу Махди аль-Мухандиса, выписал ордер на арест президента США Дональда Трампа.

Ордер на арест был выдан по обвинению в умышленном убийстве, которое карается смертной казнью.

Сулеймани и Аль-Мухандис были убиты в Ираке в районе столичного аэропорта в январе прошлого года в результате удара беспилотника.

Убийства спровоцировали дипломатический кризис и обострили американо-иракские отношения, вызвав гнев шиитских политических законодателей, которые приняли необязательную резолюцию о давлении на правительство с целью вытеснения иностранных войск из страны.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАК, ТРАМП, АРЕСТ, ОРДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]