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Карабахский конфликт 07.01.2021 16:17

В Армении выдвигают Азербайджану условие по вопросу транспортного коридора в Нахчыван

Армения готова обеспечить связь Азербайджана с Нахчыванской автономной республикой, но для этого необходимо выполнение положений подписанного главами Армении, Азербайджана и России трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно обращал внимание на тот факт, что в (трехстороннем - ИФ) заявлении нет слова о коридоре, связывающем Азербайджан с Нахчываном. В девятом пункте заявления речь идет о разблокировании экономических и транспортных инфраструктур в регионе и, в данном контексте, об установлении транспортной связи между восточной частью Азербайджана и Нахчываном", - заявила пресс-секретарь премьера Мане Геворкян армянскому государственному информагентству "Арменпресс".

По ее словам, Армения заинтересована в возможности переправки грузов через территорию Азербайджана в Россию и Иран и в обратном направлении.

«Заинтересованы также возможностью переправки армянских грузов в Россию посредством автомобильного и железнодорожного транспорта, а в Иран - особенно посредством железнодорожного транспорта. В этом контексте Армения, естественно, готова обеспечить коммуникацию восточной части Азербайджана с Нахчываном. Тем не менее, полное обсуждение этих вопросов будет трудным без полноценной реализации 8-го пункта заявления, которым предполагается обмен заложниками, пленными, другими удерживаемыми лицами, телами погибших. Армянская сторона считает чрезвычайно важным расширение объема поисково-спасательных работ в зоне боевых действий", - сказала Геворкян.

Она отметила, что звучащие из Азербайджана заявления по данному вопросу ставят под сомнение готовность Баку выполнять договоренности по трехстороннему заявлению.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, НАХЧЫВАН, КОРИДОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]