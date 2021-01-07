В Азербайджане зафиксировано 685 новых случаев COVID-19, 27 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 685 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 222,885 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 799 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 27 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 2 845.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 203,527 тыс. человек (+1 931 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 16 тыс. 513 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9 915 тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 241,908 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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