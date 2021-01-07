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Карабахский конфликт 07.01.2021 17:07

Армения в вопросе Карабаха продолжает исходить из своих «узких политических интересов» - МИД Азербайджана

МИД Азербайджана призывает Армению перестать витать в облаках в вопросе Нагорного Карабаха и принять новые реалии в регионе.

«Сотрудник МИД Армении попыталась оправдать незаконный визит представителей Армении в Карабахский регион Азербайджана и заявила, что это не противоречит трехстороннему заявлению от 10 ноября. К сожалению, такие заявления свидетельствуют о том, что Армения, как и предыдущие 30 лет, живет фантазиями и не сделала никаких выводов из новых реалий в регионе», - заявила начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, такие заявления свидетельствуют о том, что руководство Армении не думает о мирном, безопасном, благополучном и совместном проживании населения в Карабахе, а по-прежнему, исходит из своих узких политических интересов. «К чему довела Армению такая политика, мы сегодня можем видеть наглядно», - добавила она.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сочла безосновательным заявление МИД Азербайджана о том, что визит министра иностранных дел Армении в Карабах является нарушением обязательств, зафиксированных в заявлении глав Армении, Азербайджана и России от 9 ноября.

А.Азизов

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Тэги: АБДУЛЛАЕВА, АРМЕНИЯ, ОТВЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]