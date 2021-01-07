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Байден выбрал кандидата на пост генерального прокурора США

Избранный президент Джо Байден выбрал кандидатом на пост генпрокурора Соединенных Штатов Меррика Гарланда - главного судью апелляционного суда округа Колумбия, сообщило агентство Associated Press (АР).

Гарланд и еще три человека, которых Байден выбрал на руководящие посты в Министерстве юстиции, будут представлены на мероприятии в четверг в Уилмингтоне, штат Делавэр.

"Наши первоклассные кандидаты на пост главы министерства юстиции обладают исключительной квалификацией, воплощают в себе безупречный характер и суждения, а также посвятили свою карьеру служению американскому народу с честью и честностью", - говорится в заявлении Байдена.

Он считает, что кандидаты на посты в Минюсте "восстановят независимость департамента, обеспечат, чтобы он служил интересам народа, а не президентства, восстановят общественное доверие к верховенству закона и будут неустанно работать над обеспечением более справедливой и равноправной системы правосудия".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, БАЙДЕН, ГЕНПРОКУРОР, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]