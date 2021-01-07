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Дальнее зарубежье 07.01.2021 21:19

ФБР обратилось к гражданам страны с просьбой об идентификации участников штурма Капитолия

Федеральное бюро расследований распространило призыв к гражданам страны и цифровым СМИ оказать помощь в идентификации тех, кто вторгся в Капитолий в ходе акции протеста против утверждения Джо Байдена президентом Соединенных Штатов.

Обе палаты американского конгресса проводили совместное заседание по сертификации голосов Коллегии выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену.

Протестовавшим удалось смять полицейское оцепление и ворваться в здание Капитолия. Заседание было прервано, конгрессмены эвакуированы. Только после того, как был наведен порядок, заседание было возобновлено.

По сообщению городской полиции, в ходе протестных акций были арестованы 52 человека, четверо погибли.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ФБР, ГРАЖДАНЕ, ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]