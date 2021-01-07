ФБР обратилось к гражданам страны с просьбой об идентификации участников штурма Капитолия

Федеральное бюро расследований распространило призыв к гражданам страны и цифровым СМИ оказать помощь в идентификации тех, кто вторгся в Капитолий в ходе акции протеста против утверждения Джо Байдена президентом Соединенных Штатов.

Обе палаты американского конгресса проводили совместное заседание по сертификации голосов Коллегии выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену.

Протестовавшим удалось смять полицейское оцепление и ворваться в здание Капитолия. Заседание было прервано, конгрессмены эвакуированы. Только после того, как был наведен порядок, заседание было возобновлено.

По сообщению городской полиции, в ходе протестных акций были арестованы 52 человека, четверо погибли.