В Таджикистане вторые сутки подряд не выявлено новых инфицированных COVID-19

Медики в Таджикистане вторые сутки подряд не выявляют новых фактов заражения COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

"Всего по состоянию на 7 января общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 13 тыс. 305, излечились 13 тыс. 153 (+42 за сутки) человек, или 98,8%. С начала пандемии жертвами COVID-19 в стране стали 90 человек", - сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что в настоящее время под клиническим наблюдением с легкой формой заболевания на лечении в домашних условиях находятся 62 больных.

Первые заражения коронавирусом в Таджикистане Минздрав подтвердил 30 апреля 2020 года.

По данным Минздрава страны, 30 декабря был зафиксирован 31 случай COVID-19, 31 декабря и 1 января медики не сообщали о новых случаях заражения, 2 января было зарегистрировано 4 факта заражения инфекцией, 3 и 4 января не было зарегистрировано ни одного факта заражения, 5 января было выявлено 5 новых случаев COVID-19.