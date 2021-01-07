Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0958 RUR   0.023 GBR   2.3132 TRY   0.2327

Цена на нефть

07.01 $/bbl   WTI 50.83 0.20 Brent 54.38 0.08

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 07.01.2021 21:55

В Таджикистане вторые сутки подряд не выявлено новых инфицированных COVID-19

Медики в Таджикистане вторые сутки подряд не выявляют новых фактов заражения COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

"Всего по состоянию на 7 января общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 13 тыс. 305, излечились 13 тыс. 153 (+42 за сутки) человек, или 98,8%. С начала пандемии жертвами COVID-19 в стране стали 90 человек", - сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что в настоящее время под клиническим наблюдением с легкой формой заболевания на лечении в домашних условиях находятся 62 больных.

Первые заражения коронавирусом в Таджикистане Минздрав подтвердил 30 апреля 2020 года.

По данным Минздрава страны, 30 декабря был зафиксирован 31 случай COVID-19, 31 декабря и 1 января медики не сообщали о новых случаях заражения, 2 января было зарегистрировано 4 факта заражения инфекцией, 3 и 4 января не было зарегистрировано ни одного факта заражения, 5 января было выявлено 5 новых случаев COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]