С 15 января в Эстонию можно будет въехать только при наличии отрицательного теста на коронавирус

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение ограничить с 15 января число людей, которым разрешено посещать республику.

"Это будет одно из дополнительных мер, направленных на сохранение здоровья народа", сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) на конференции по итогам заседания правительства.

Для решения этой задачи въезд в республику будет разрешен только лицам, сдавшим негативный тест на коронавирус не позднее, чем 72 часа назад. Второй возможностью попасть в республику станет проведение теста сразу после пересечения границы.

Исключения будут сделаны только для транзитных авиапассажиров и работающих в Латвии и Финляндии.

Рейнсалу отметил, что беседовал на эту тему с латвийским и литовским коллегами.

"Три министра договорились, что обратимся к правительствам трех государств с предложением разработать единую модель с тем, чтобы при въезде в государства потребовать тест или как в случае с Эстонией незамедлительно провести его при въезде в страну", - отметил Рейнсалу.

Он подчеркнул, что "речь идет о принципиальном политическом решении".

В последние дни в Эстонии отмечается рост числа инфицированных COVID-19. Так, в четверг был установлен новый суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом - 1 104 случаев. До этого еще один антирекорд был установлен 30 декабря: 958 инфицированных.