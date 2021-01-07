Цукерберг заблокировал доступ Трампа к Facebook и Instagram до конца президентского срока

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что доступ президента США Дональда Трампа к собственным аккаунтам в одноименной соцсети и в Instagram останется заблокирован минимум до конца передачи власти следующей администрации - 20 января.
"Мы считаем, что разрешить президенту использовать наши платформы - это слишком большой риск в данный период. Поэтому мы продлеваем блокировку на Facebook и Instagram на неопределенный срок: минимум - до завершения мирной передачи власти", - отметил он в заявлении.
Изначально Цукерберг решил заблокировать доступ Трампа к аккаунтам после того, как президент ранее на этой недели в своих публикациях выражал симпатию к демонстрантам, штурмовавшим Капитолий. По мнению владельца соцсетей, Трамп недостаточно резко осудил такие действия.
Похожие меры против Трампа приняли и в Twitter, заблокировав его аккаунт на 24 часа: по истечению этого срока президенту вернут доступ к своей страничке, если он удалит две публикации.
Президент США в прошлом неоднократно поднимал вопрос о необходимости регулировать работу соцсетей: по его мнению, эти платформы никому не подотчетны, на них не распространяются и обязанности, которые есть у СМИ.
Армения в вопросе Карабаха продолжает исходить из своих «узких политических интересов» - МИД Азербайджана
В Армении выдвигают Азербайджану условие по вопросу транспортного коридора в Нахчыван
В Шушу будет проложена железная дорога - президент Азербайджана
НДЦ утвердил новый состав Наблюдательного совета
Азербайджан потенциал ВИЭ в Карабахе оценивает в 4,5 тыс. МВт – министр энергетики
Азербайджан построит в Карабахе два международных аэропорта – Алиев
В Азербайджане зафиксировано 685 новых случаев COVID-19, 27 человек скончались
Алиев: Прошу вынужденных переселенцев честно ответить на вопрос - есть ли у них планы вернуться на родные земли или нет
Moderna готова поставить в текущем году до 1 млрд доз вакцины от COVID-19 - представитель компании
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению лицензий «Kaspersky»
NEQSOL Holding перечислил 1,2 миллиона манатов в Фонд “YAŞAT”
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз