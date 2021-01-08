Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту турецкий спутник связи Turksat 5A

Американская тяжелая ракета Falcon 9 в пятницу по московскому времени успешно вывела на орбиту турецкий телекоммуникационный спутник Turksat 5A, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.
"Успешный вывод спутника подтвержден", - говорится в сообщении.
Запуск был осуществлен в 21:15 7 января по времени Восточного побережья США (06:15 8 января), с 40-го стартового комплекса базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде.
Космический аппарат массой 3,5 тонны предназначен для предоставления услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета.
Turksat-5A стал четвёртым турецким спутником, выведенным на орбиту. Он создан корпорацией Airbus Defence and Space. Космический аппарат будет использоваться оператором спутниковой связи Turksat.
Геостационарный спутник охватит вещанием Турцию, страны Европы, север Африки и страны Ближнего Востока.
В 2021 году SpaceX также планирует вывести на орбиту спутник Turksat-5B. Как и Turksat-5A, он относится к спутникам связи пятого поколения. Оба аппарата оснащены 42-мя транспондерами Ku-диапазона, которые могут передавать сигналы на Землю, обеспечивая скорость широкополосного доступа до 50 Гбит/с.
Тем временем, через 8 минут 28 секунд после запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в четвертый раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу Just Read the Instructions в Атлантике в 673 км от космодрома. Кроме того, специальные спасательные суда SpaceX должны были поймать в надводные сети или выловить из воды две створки головного обтекателя ракеты, которые после отделения от нее спускались на парашютах.
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