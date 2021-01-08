Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0958 RUR   0.023 GBR   2.3132 TRY   0.2327

Цена на нефть

07.01 $/bbl   WTI 50.83 0.20 Brent 54.38 0.08

Погода в Баку

  ночь день

Наука и образование 08.01.2021 09:12

Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту турецкий спутник связи Turksat 5A

Американская тяжелая ракета Falcon 9 в пятницу по московскому времени успешно вывела на орбиту турецкий телекоммуникационный спутник Turksat 5A, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

"Успешный вывод спутника подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен в 21:15 7 января по времени Восточного побережья США (06:15 8 января), с 40-го стартового комплекса базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде.

Космический аппарат массой 3,5 тонны предназначен для предоставления услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета.

Turksat-5A стал четвёртым турецким спутником, выведенным на орбиту. Он создан корпорацией Airbus Defence and Space. Космический аппарат будет использоваться оператором спутниковой связи Turksat.

Геостационарный спутник охватит вещанием Турцию, страны Европы, север Африки и страны Ближнего Востока.

В 2021 году SpaceX также планирует вывести на орбиту спутник Turksat-5B. Как и Turksat-5A, он относится к спутникам связи пятого поколения. Оба аппарата оснащены 42-мя транспондерами Ku-диапазона, которые могут передавать сигналы на Землю, обеспечивая скорость широкополосного доступа до 50 Гбит/с.

Тем временем, через 8 минут 28 секунд после запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в четвертый раз, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу Just Read the Instructions в Атлантике в 673 км от космодрома. Кроме того, специальные спасательные суда SpaceX должны были поймать в надводные сети или выловить из воды две створки головного обтекателя ракеты, которые после отделения от нее спускались на парашютах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТУРЦИЯ, СПУТНИК, ЗАПУСК


Похожие новости


Санкции США против Турции являются политически неверным решением - Чавушоглу Санкции США против Анкары за С-400 являются атакой на суверенитет Турции - Эрдоган Анкара настаивает на формировании рабочей группы с участием НАТО о несовместимости С-400 и F-35 Санкции США против Турции из-за С-400 являются нарушением международного права - Зариф Президент Азербайджана считает неприемлемыми односторонние санкции США против Турции за покупку российских ЗРК С-400 – Гаджиев Анкара надеется, что администрация Байдена будет готова решать вопрос с С-400 без санкций - МИД Турции

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]