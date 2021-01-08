Судебные власти США изучат роль Трампа в беспорядках в Вашингтоне

И.о. федерального прокурора США Майкл Шервин заявил, что изучит роль абсолютно всех действующих лиц в беспорядках, произошедших в среду в Вашингтоне.

По сообщению американского телевидения, расследование коснётся и президента США Дональда Трампа.

"Мы изучаем роль всех действующих лиц. (...) Если соберём доказательства того, что кто-то совершил преступление, ему предъявят обвинения", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли рассматривать роль Трампа в произошедшем.

В среду в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своём выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание конгресса.