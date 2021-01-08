Судебные власти США изучат роль Трампа в беспорядках в Вашингтоне

И.о. федерального прокурора США Майкл Шервин заявил, что изучит роль абсолютно всех действующих лиц в беспорядках, произошедших в среду в Вашингтоне.
По сообщению американского телевидения, расследование коснётся и президента США Дональда Трампа.
"Мы изучаем роль всех действующих лиц. (...) Если соберём доказательства того, что кто-то совершил преступление, ему предъявят обвинения", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли рассматривать роль Трампа в произошедшем.
В среду в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своём выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание конгресса.
Армения в вопросе Карабаха продолжает исходить из своих «узких политических интересов» - МИД Азербайджана
В Армении выдвигают Азербайджану условие по вопросу транспортного коридора в Нахчыван
В Шушу будет проложена железная дорога - президент Азербайджана
Минюст США: Boeing выплатит $2,5 млрд для урегулирования обвинений в мошенничестве
Нефтяные цены продолжают повышаться 4-й день подряд, Brent - $54,47 за баррель
Илон Маск стал самым богатым человеком мира по версии Bloomberg
Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту турецкий спутник связи Turksat 5A
С 15 января в Эстонию можно будет въехать только при наличии отрицательного теста на коронавирус
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению лицензий «Kaspersky»
NEQSOL Holding перечислил 1,2 миллиона манатов в Фонд “YAŞAT”
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз